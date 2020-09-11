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«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 12.09.2020

11.09.2020

12 сентября в 9:30 в эфир телеканала СТБ выйдет очередной выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о том, как прошла ревизия студии ТНМК, а также кто из звезд страдает или страдал от алкогольной или наркотической зависимости. Подробнее читайте в материале.

нппз

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В выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 12 сентября 2020 года вы узнаете:

  • Как прошла ревизия студии ТНМК.
  • Кто из звезд страдает или страдал от алкогольной или наркотической зависимости.
  • Какие тайны раскроют Кристина Лебедь и Павел Розенко — битва М/Ж.
  • Как Слава Соломка прокомментирует самые популярные слухи о себе.
  • Кто из селебрити очень долго ждал появления своих первенцев.
  • Как прошел митинг звёзд против отмены концертов в Украине.

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