Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvc3RhcnRydXRoIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=

«Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 12.09.2020

11.09.2020

12 вересня о 9:30 в ефір телеканалу СТБ вийде черговий випуск улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про те, як пройшла ревізія студії ТНМК, а також хто із зірок страждає або страждав від алкогольної чи наркотичної залежностей. Детальніше читайте в матеріалі.

нппз

Більше на тему: «Неймовірна правда про зірок»: Навіщо Наталії Холоденко відро і 4 смартфони?

У випуску «Неймовірної правди про зірок» від 12 вересня 2020 року ви дізнаєтеся:

  • Як пройшла ревізія студії ТНМК.
  • Хто із зірок страждає або страждав від алкогольної чи наркотичної залежностей.
  • Які таємниці розкриють Христина Лебідь і Павло Розенко — битва М/Ж.
  • Як Слава Соломка прокоментує найпопулярніші чутки про себе.
  • Хто із селебріті дуже довго чекав на появу своїх первістків.
  • Як пройшов мітинг зірок проти скасування концертів в Україні.

Читайте нас також у Viber і Telegram.

 