12 вересня о 9:30 в ефір телеканалу СТБ вийде черговий випуск улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про те, як пройшла ревізія студії ТНМК, а також хто із зірок страждає або страждав від алкогольної чи наркотичної залежностей. Детальніше читайте в матеріалі.

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У випуску «Неймовірної правди про зірок» від 12 вересня 2020 року ви дізнаєтеся:

Як пройшла ревізія студії ТНМК.

Хто із зірок страждає або страждав від алкогольної чи наркотичної залежностей.

Які таємниці розкриють Христина Лебідь і Павло Розенко — битва М/Ж.

Як Слава Соломка прокоментує найпопулярніші чутки про себе.

Хто із селебріті дуже довго чекав на появу своїх первістків.

Як пройшов мітинг зірок проти скасування концертів в Україні.

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