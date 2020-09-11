«Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 12.09.2020
11.09.2020
12 вересня о 9:30 в ефір телеканалу СТБ вийде черговий випуск улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про те, як пройшла ревізія студії ТНМК, а також хто із зірок страждає або страждав від алкогольної чи наркотичної залежностей. Детальніше читайте в матеріалі.
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У випуску «Неймовірної правди про зірок» від 12 вересня 2020 року ви дізнаєтеся:
- Як пройшла ревізія студії ТНМК.
- Хто із зірок страждає або страждав від алкогольної чи наркотичної залежностей.
- Які таємниці розкриють Христина Лебідь і Павло Розенко — битва М/Ж.
- Як Слава Соломка прокоментує найпопулярніші чутки про себе.
- Хто із селебріті дуже довго чекав на появу своїх первістків.
- Як пройшов мітинг зірок проти скасування концертів в Україні.
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