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«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 05.09.2020

04.09.2020

5 сентября в 9:30 в эфир телеканала СТБ выйдет очередной выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о том, кто из звезд повел своих детей в 1 класс, а также какое хобби объединяет семью Крутоголовов. Подробнее читайте в материале.

нппз

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В выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 5 сентября 2020 года вы узнаете:

  • Кто из звездных родителей отвел своих детей в 1 класс?
  • Что спрятано в сумке и авто Наталии Холоденко?
  • Как начинали свой звездный путь селебрити — истории о первой работе. 
  • Какое хобби объединяет семью Крутоголовов?
  • Насколько хорошо знают друг друга Руслан Квинта и DJ Nana? 
  • Кто из звезд начинал свой путь с самых низов?  

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