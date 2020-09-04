«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует выпуск от 05.09.2020
04.09.2020
5 сентября в 9:30 в эфир телеканала СТБ выйдет очередной выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о том, кто из звезд повел своих детей в 1 класс, а также какое хобби объединяет семью Крутоголовов. Подробнее читайте в материале.
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В выпуске «Неймовірної правди про зірок» от 5 сентября 2020 года вы узнаете:
- Кто из звездных родителей отвел своих детей в 1 класс?
- Что спрятано в сумке и авто Наталии Холоденко?
- Как начинали свой звездный путь селебрити — истории о первой работе.
- Какое хобби объединяет семью Крутоголовов?
- Насколько хорошо знают друг друга Руслан Квинта и DJ Nana?
- Кто из звезд начинал свой путь с самых низов?
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