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«Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавить випуск від 05.09.2020

04.09.2020

5 вересня о 9:30 в ефір телеканалу СТБ вийде черговий випуск улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про те, хто із зірок повів своїх дітей до 1 класу, а також яке хобі об’єднує сім’ю Крутоголовів. Детальніше читайте в матеріалі.

нппз

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У випуску «Неймовірної правди про зірок» від 5 вересня 2020 року ви дізнаєтеся:

  • Хто з зіркових батьків відвів своїх дітей у 1 клас?
  • Що заховано в сумці і авто Наталії Холоденко?
  • Як починали свій зірковий шлях селебріті ― історії про першу роботу.
  • Яке хобі об’єднує сім’ю Крутоголовів?
  • Наскільки добре знають одне одного Руслан Квінта та DJ Nana?
  • Хто із зірок починав свій шлях із самих низів?

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