5 вересня о 9:30 в ефір телеканалу СТБ вийде черговий випуск улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про те, хто із зірок повів своїх дітей до 1 класу, а також яке хобі об’єднує сім’ю Крутоголовів. Детальніше читайте в матеріалі.

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У випуску «Неймовірної правди про зірок» від 5 вересня 2020 року ви дізнаєтеся:

Хто з зіркових батьків відвів своїх дітей у 1 клас?

Що заховано в сумці і авто Наталії Холоденко?

Як починали свій зірковий шлях селебріті ― історії про першу роботу.

Яке хобі об’єднує сім’ю Крутоголовів?

Наскільки добре знають одне одного Руслан Квінта та DJ Nana?

Хто із зірок починав свій шлях із самих низів?

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