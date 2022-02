З понеділка по четвер о 18:05 на СТБ виходять нові епізоди серіалу «Слід» виробництва компанії SPACE Production, де показують роботу ОСА ― найкращої детективної агенції країни. Ми хочемо розповісти детальніше про кожного персонажа, щоб у глядача була можливість з іншого боку поглянути на них. Що цікавого відомо про Ольгу Косач ― читайте в матеріалі.

Роль Ольги Косач ― голови ОСА, полковника, доктора медичних та юридичних наук ― виконує актриса Тетяна Кравченко.

Ольга Косач — доктор медичних і юридичних наук, фахівчиня високого рівня. До служби в ОСА викладала криміналістику в Академії МВС і кримінальну психологію в національному університеті. Серйозна, впевнена в собі. Чесна і порядна, не йде на компроміси з совістю, навіть якщо тисне керівництво.

Ось як описує свою героїню виконавиця ролі Ольги Косач Тетяна Кравченко:

«Ольга Косач — леді-справедливість. У неї немає особистого життя, вона присвятила всю себе роботі. Незважаючи на те, що в Ольги немає дітей, вона дуже гостро реагує на злочини, скоєні щодо дітей. Голова ОСА справедлива, жорстка і безкомпромісна. Вона завжди бореться за правду і зробить усе для того, щоб винуватець отримав відповідне покарання».

На початку серіалу Косач сама добирає команду ОСА, за винятком Шаблія ― його призначає вище керівництво. Проте з часом між ними зав’язалася дружба.

