Татьяна Кравченко: Ольга Косач — леди-справедливость

Уже этой осенью в эфир телеканала СТБ выйдут премьерные серии детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства уже начали расследовать самые резонансные преступления. Предлагаем поближе познакомиться с сотрудниками ОСА. И начнем мы, конечно же, с Ольги Косач. Подробнее читайте в материале.

Особое Следственное Агентство — специально созданная структура в составе главного управления полиции, подчинена напрямую генералу, заместителю министра МВД. Организация занимается расследованием резонансных, особо сложных преступлений. Имеет самое современное оборудование и лучшие в стране экспертно-криминалистическую и судебно-медицинскую лаборатории.

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Ольга Косач — председатель ОСА, полковник полиции.

Ольга Косач — доктор медицинских и юридических наук, специалист высокого уровня. До службы в ОСА преподавала криминалистику в Академии МВД и криминальную психологию в национальном университете. Серьезная, уверенная в себе. Честная и порядочная, не идет на компромиссы с совестью, даже если давит руководство.

Роль Ольги Косач в сериале исполняет Татьяна Кравченко. Вот как описывает свою героиню сама актриса:

«Ольга Косач ― леди-справедливость. У нее нет личной жизни, она посвятила всю себя работе. Несмотря на то, что у Ольги нет детей, она очень остро реагирует на преступления, совершённые по отношению к детям. Глава ОСА справедливая, жесткая и бескомпромиссная. Она всегда борется за правду и сделает все для того, чтобы виновный понес соответствующее наказание».

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