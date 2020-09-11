Уже сьогодні о 19:00 на телеканалі СТБ відбудеться грандіозна прем’єра детективного серіалу «Слід». Глядачі зможуть з інтересом спостерігати за тим, як співробітники Особливої ​​Слідчої Агенції почнуть роботу над розкриттям резонансних кримінальних справ. А поки пропонуємо ознайомитися з біографіями акторів, що зіграли головні ролі в детективному серіалі. Читайте в нашому матеріалі детальну інформацію про Тетяну Кравченко — виконавицю ролі головної героїні, Ольги Косач.

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Тетяна Кравченко народилася 30 травня 1976 року в сім’ї народного артиста Української РСР Олександра Івановича Кравченка і заслуженої працівниці культури УРСР Зої Борисівни Кравченко. Через часті переїзди батьків Тетяні доводилося постійно змінювати школи, але це не завадило їй здобути хорошу середню освіту: в табелі у майбутньої актриси були практично самі п’ятірки.

Оскільки все дитинство минуло за лаштунками, питання про вибір майбутньої професії не стояло. Відразу після школи Тетяна вступила до Київського державного театрального інституту ім. І. Карпенка-Карого. Як зізнається сама актриса, до вступу у виш її дуже серйозно готував батько.

«Оскільки в дитинстві я була дуже тихою дитиною, мій батько досить відповідально підійшов до підготовки до вступу у виш. Він навчав мене протягом цілого року. Все для того, щоб із першої спроби вступити. І в мене вийшло!», — згадує актриса.

Однак свою першу роль Тетяна Кравченко отримала задовго до цього — у 4 роки вона зіграла дівчинку з дзвіночком. А ось першу значну роль акторка зіграла в 1991 році у стрічці Володимира Савельєва «Ізгой». До слова, в цьому фільмі вона працювала на одному майданчику зі своїм батьком.

Після закінчення вишу Тетяна не стала зупинятися на досягнутому і продовжила вчитися. У 2003 році закінчила європейську школу журналістики, у 2015 — захистила кандидатську дисертацію з мистецтвознавства, а в 2019 році Тетяні Кравченко було присвоєно вчене звання доцента.

Тетяна вміло поєднувала роботу в Національному академічному театрі російської драми ім. Лесі Українки з журналістикою. Так, на телебаченні вона працює вже більше 20 років! А почала свою кар’єру на «Новому каналі», після чого була ведучою новин, а також ведучою авторської програми «З Тетяною Кравченко» на телеканалі «Newsone».

Також вона встигла себе зарекомендувати як досвідчений викладач. Так, у 2008 році вела курс «Мистецтво телеведучого» в Національному університеті культури і мистецтва. А з 2014 року є викладачем Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. Карпенка-Карого і Національної музичної академії ім. П. І. Чайковського, де досі навчає студентів мистецтва сценічної мови й акторської майстерності.

Що стосується особистого життя, то Тетяна Кравченко щаслива в шлюбі і виховує 7-річного сина.

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Фільмографія:

1991 — «Ізгой»

1992 — «Легенда про Цвєтаєву»

1995 — «Острів любові»

2000 — «Чорна рада»

2002 — «Бабин яр»

2004 — «Любов сліпа», «Попіл Фенікса»

2015 — «Шлях мерця»

2017—2019 — «Речдок»

2017 — «Артистка», «Корінь мандрагори», «Медова пастка»

2019 — «Виходьте без дзвінка»

2020 — «Слід»

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