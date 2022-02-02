Сьогодні, 2 лютого, о 18:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 206 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції розслідуватимуть убивство бізнесмена. Усі деталі читайте в матеріалі.

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«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

Серіал «Слід» ― сюжет 206 серії

У власній квартирі було вбито Костянтина Марцелюка, власника будівельної компанії.

Убивця міг бути в стані афекту, бо кількома ударами розбив голову жертві чимось важким.

Детективи виявили цікаву деталь: на тілі вбитого явно старе татуювання змії «Уроборос», проте на фото бізнесмена до минулого року цього тату не було.

Чи таке можливо? І чи Марцелюк це, або ж його підмінили кимось іншим?

Хто вбивця, і кого насправді він хотів умертвити?

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У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Антоніна Хижняк, Олексій Суровцев, Богдан Рубан, Олена Вознесенська, Альбіна Перерва, Олександр Боднар та ін.

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