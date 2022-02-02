Сегодня, 2 февраля, в 18:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 206 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства будут расследовать убийство бизнесмена. Все детали читайте в материале.

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«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов.

Сериал «Слід» ― сюжет 206 серии

В собственной квартире был убит Константин Марцелюк, владелец строительной компании.

Убийца мог быть в состоянии аффекта, так как несколькими ударами разбил голову жертве чем-то тяжелым.

Детективы нашли интересную деталь: на теле убитого явно старая татуировка змеи «Уроборос», но на фото бизнесмена до прошлого года её не было.

Как такое может быть? И Марцелюк ли это, или его подменили кем-то другим?

Кто убийца, и кого на самом деле он хотел умертвить?

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В ролях: Татьяна Кравченко, Борис Георгиевский, Антонина Хижняк, Алексей Суровцев, Богдан Рубан, Елена Вознесенская, Альбина Перерва, Александр Боднар и др.

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