Сьогодні, 1 лютого, о 18:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 205 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції розслідуватимуть убивство австралійця-сталкера. Усі деталі читайте в матеріалі.

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«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

Серіал «Слід» ― сюжет 205 серії

Австралієць Ендрю Вайт офіційно прибув до України, щоб одружитися зі своєю дівчиною Надією Квіткою, але хтось його вбив.

Що виявили слідчі ОСА, і куди їх вивів слід?

Яка ж неофіційна причина поїздки Ендрю, і чому його понесло до Чорнобиля ― він сталкер чи шпигун?

Хто міг убити Вайта так жорстоко ― його вдарили по голові каменем, на якому лаком для нігтів було написане його ім’я.

Кому так насолив австралієць за короткий термін перебування в Україні?

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У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Антоніна Хижняк, Олексій Суровцев, Богдан Рубан, Олена Вознесенська, Альбіна Перерва, Олександр Боднар та ін.

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