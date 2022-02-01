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«Слід»: чим зацікавить 205 серія детективного серіалу

01.02.2022

Сьогодні, 1 лютого, о 18:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 205 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції розслідуватимуть убивство австралійця-сталкера. Усі деталі читайте в матеріалі.

Слід 205 серія 01.02.2022

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«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

Серіал «Слід» ― сюжет 205 серії

  • Австралієць Ендрю Вайт офіційно прибув до України, щоб одружитися зі своєю дівчиною Надією Квіткою, але хтось його вбив.
  • Що виявили слідчі ОСА, і куди їх вивів слід?
  • Яка ж неофіційна причина поїздки Ендрю, і чому його понесло до Чорнобиля ― він сталкер чи шпигун?
  • Хто міг убити Вайта так жорстоко ― його вдарили по голові каменем, на якому лаком для нігтів було написане його ім’я.
  • Кому так насолив австралієць за короткий термін перебування в Україні?

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У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Антоніна Хижняк, Олексій Суровцев, Богдан Рубан, Олена Вознесенська, Альбіна Перерва, Олександр Боднар та ін.

Video: «Слід»: чим зацікавить 205 серія детективного серіалу

Серіал Слід 205 серія на сайті СТБ вже 01.02.2022. Про що сюжет двісті п'ятої серії серіалу Слід – опис. Слід 205 серія 01.02.2022 – огляд.

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