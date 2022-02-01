Сегодня, 1 февраля, в 18:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 205 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства будут расследовать убийство австралийского сталкера. Все детали читайте в материале.

Больше по теме: «Слід»: 204 серия смотреть онлайн

«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов.

Сериал «Слід» ― сюжет 205 серии

Австралиец Эндрю Уайт официально прибыл в Украину, чтобы жениться на своей девушке Надежде Квитке, но кто-то его убил.

Что обнаружили следователи ОСА, и куда их вывел след?

Какая же неофициальная причина поездки Эндрю, и почему его понесло в Чернобыль ― он сталкер или шпион?

Кто мог убить Уайта так жестоко ― его ударили по голове камнем, на котором лаком для ногтей было написано его имя.

Кому так насолил австралиец за короткий срок пребывания в Украине?

Больше по теме: Новые герои сериала «Слід» на СТБ

В ролях: Татьяна Кравченко, Борис Георгиевский, Антонина Хижняк, Алексей Суровцев, Богдан Рубан, Елена Вознесенская, Альбина Перерва, Александр Боднар и др.

Video: «Слід»: чем заинтересует 205 серия детективного сериала Сериал Слід 205 серия на сайте СТБ уже 01.02.2022. О чем сюжет двести пятой серии сериала Слід – описание. Слід 205 серия 01.02.2022 – обзор.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.