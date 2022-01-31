Сьогодні, 31 січня, о 18:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 204 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції розслідуватимуть убивство шеф-кухаря. Усі деталі читайте в матеріалі.

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«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

Серіал «Слід» ― сюжет 204 серії

Тіло відомого шеф-кухаря Олега Броннікова було знайдене на покинутому будівництві.

Олегу проломили череп, але криміналістка ОСА встановила, що це не було причиною смерті. Що ж убило шеф-кухаря?

Що детективи ОСА знайшли на роботі Броннікова? Чи любив бодай хтось ексцентричного шефа на телешоу, де він працював?

Виявляється, на роботі у Броннікова навіть були серйозні проблеми з одним із учасників, ― може, він і вбивця?

Та чи здатен він був убити Броннікова в такий спосіб, та ще й проламати череп? Чи могла помста скривдженого кухаря стати мотивом для вбивства?

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У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Антоніна Хижняк, Олексій Суровцев, Богдан Рубан, Олена Вознесенська, Альбіна Перерва, Олександр Боднар та ін.

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