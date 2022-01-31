Сегодня, 31 января, в 18:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 204 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства будут расследовать убийство шеф-повара. Все детали читайте в материале.

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«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов.

Сериал «Слід» ― сюжет 204 серии

Тело известного шеф-повара Олега Бронникова было найдено на заброшенной стройке.

Олегу проломили череп, но криминалист ОСА установила, что это не было причиной смерти. Что же убило шеф-повара?

Что детективы ОСА нашли на работе Бронникова? Любил ли хоть кто-то эксцентричного шефа на телешоу, где он работал?

Оказывается, на работе у Бронникова даже были серьезные проблемы с одним из участников, ― может, он и убийца?

Но способен ли он был убить Бронникова тем способом, да еще и проломить череп? Могла ли месть обиженного повара стать мотивом для убийства?

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В ролях: Татьяна Кравченко, Борис Георгиевский, Антонина Хижняк, Алексей Суровцев, Богдан Рубан, Елена Вознесенская, Альбина Перерва, Александр Боднар и др.

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