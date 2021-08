Як знімають детективний серіал «Слід»

Протягом тривалого часу глядачі телеканалу СТБ спостерігають за детективним серіалом «Слід» і тим, як співробітники «Оперативної Слідчої Агенції» — «О.С.А.» за допомогою інноваційної техніки розкривають складні злочини. Пропонуємо вам подивитися фото бекстейдж, якими поділилися головні актори серіалу.

Селфі в автівці у спеціальному костюмі «Оперативного Слідчого Агентства» — «О.С.А.» поділилася також актриса Антоніна Хижняк. Вона розповіла, що зйомки тривають навіть у +35!

І ще одне фото, яке трохи розкриває героїню.

Більш багатослівним виявився молодий український актор Богдан Рубан. Він опублікував на своїй сторінці в Instagram фото, на якому зображений у лабораторії поруч із величезною кількістю пробірок.

А ось іще одне селфі Богдана Рубана та Антоніни Хижняк. Нам здається, пара добре спрацювалася.

Та «найгарячішим» фото поділився Олексій Суровцев, більш відомий як mr. Strike. Чоловік виконує в серіалі одну з головних ролей, тільки яку ― поки секрет. Хоча, судячи з фото, можна з упевненістю стверджувати, що в актора буде велика армія прихильниць. І не дивно.

