Сьогодні, 23 грудня, о 18:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 202 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції розслідуватимуть убивство поліціянта. Усі деталі читайте в матеріалі.

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«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

Серіал «Слід» ― сюжет 203 серії

Тіло капітана поліції ― слідчого Михайла Бутова знайшли в місцевому парку. Вбивця завдав ударів ножем у живіт і груди.

Чому вбивство Бутова не схоже на пограбування?

Що знайшли експерти на місці вбивства, і чому причину треба шукати у робочих справах?

Виявилося, що загиблий вів гучну справу про торгівлю дітьми в місцевому пологовому будинку, в якій головний підозрюваний — гінеколог Олексій Станкевич.

Які схеми прокручував Станкевич? Що він розповів поліції?

Невже він вирішив помститися Бутову за розкриття його схеми?

Чи вбивство насправді не пов’язане з роботою капітана?

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У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Антоніна Хижняк, Олексій Суровцев, Богдан Рубан, Олена Вознесенська, Альбіна Перерва, Олександр Боднар та ін.

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