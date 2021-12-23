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«Слід»: чим зацікавить 203 серія детективного серіалу

23.12.2021

Сьогодні, 23 грудня, о 18:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 202 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції розслідуватимуть убивство поліціянта. Усі деталі читайте в матеріалі.

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«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

Серіал «Слід» ― сюжет 203 серії

  • Тіло капітана поліції ― слідчого Михайла Бутова знайшли в місцевому парку. Вбивця завдав ударів ножем у живіт і груди.
  • Чому вбивство Бутова не схоже на пограбування?
  • Що знайшли експерти на місці вбивства, і чому причину треба шукати у робочих справах?
  • Виявилося, що загиблий вів гучну справу про торгівлю дітьми в місцевому пологовому будинку, в якій головний підозрюваний — гінеколог Олексій Станкевич.
  • Які схеми прокручував Станкевич? Що він розповів поліції?
  • Невже він вирішив помститися Бутову за розкриття його схеми?
  • Чи вбивство насправді не пов’язане з роботою капітана?

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У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Антоніна Хижняк, Олексій Суровцев, Богдан Рубан, Олена Вознесенська, Альбіна Перерва, Олександр Боднар та ін.

Video: «Слід»: чим зацікавить 203 серія детективного серіалу

Серіал Слід 203 серія на сайті СТБ вже 23.12.2021. Про що сюжет двісті третьої серії серіалу Слід – опис. Слід 203 серія 23.12.2021 – огляд.

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