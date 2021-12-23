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«Слід»: чем заинтересует 203 серия детективного сериала

23.12.2021

Сегодня, 23 декабря, в 18:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 203 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства будут расследовать убийство полицейского. Все детали читайте в материале. 

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«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов.

Сериал «Слід» ― сюжет 203 серии

  • Бездыханное тело капитана полиции ― следователя Михаила Бутова нашли в местном парке. Убийца нанес удары ножом в живот и грудь.
  • Почему убийство Бутова не похоже на ограбление?
  • Что нашли эксперты на месте убийства, и почему причину нужно искать в рабочих делах?
  • Оказалось, погибший вел громкое дело о торговле детьми в местном роддоме, в котором главный подозреваемый — гинеколог Алексей Станкевич.
  • Какие схемы проворачивал Станкевич? Что он рассказал полиции?
  • Неужели он решил отомстить Бутову за раскрытие его схемы?
  • Или убийство не связано с работой капитана?

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В ролях: Татьяна Кравченко, Борис Георгиевский, Антонина Хижняк, Алексей Суровцев, Богдан Рубан, Елена Вознесенская, Альбина Перерва, Александр Боднар и др.

Video: «Слід»: чем заинтересует 203 серия детективного сериала

Сериал Слід 203 серия на сайте СТБ уже 23.12.2021. О чем сюжет двести третьей серии сериала Слід – описание. Слід 203 серия 23.12.2021 – обзор.

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