Сегодня, 23 декабря, в 18:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 203 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства будут расследовать убийство полицейского. Все детали читайте в материале.

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«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов.

Сериал «Слід» ― сюжет 203 серии

Бездыханное тело капитана полиции ― следователя Михаила Бутова нашли в местном парке. Убийца нанес удары ножом в живот и грудь.

Почему убийство Бутова не похоже на ограбление?

Что нашли эксперты на месте убийства, и почему причину нужно искать в рабочих делах?

Оказалось, погибший вел громкое дело о торговле детьми в местном роддоме, в котором главный подозреваемый — гинеколог Алексей Станкевич.

Какие схемы проворачивал Станкевич? Что он рассказал полиции?

Неужели он решил отомстить Бутову за раскрытие его схемы?

Или убийство не связано с работой капитана?

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В ролях: Татьяна Кравченко, Борис Георгиевский, Антонина Хижняк, Алексей Суровцев, Богдан Рубан, Елена Вознесенская, Альбина Перерва, Александр Боднар и др.

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