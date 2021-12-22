Сьогодні, 22 грудня, о 18:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 202 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції розслідуватимуть убивство та знущання з тіла. Усі деталі читайте в матеріалі.

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«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

Серіал «Слід» ― сюжет 202 серії

У парку в центрі міста знайдено закривавлене тіло студента економічного інституту Данила Суглоба. Убивця напав на хлопця під час вечірньої пробіжки.

Що шокує і дивує в поведінці вбивці? Навіщо він познущався з юнака: поламані кінцівки, таз, ребра й численні рани по тілу?

Навіщо в горло Данила вткнули колоду?

ОСА почали підозрювати, що в місті завівся справжній маніяк або що це страшна помста. Але за що?

Що виявила експертиза на гілці з місця злочину? Невже вбивцю вирахували так просто?

Проте на футболці вбитого знайшли сліди ще однієї — третьої людини.

То хто ж убивця, і хто ця третя людина?

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У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Антоніна Хижняк, Олексій Суровцев, Богдан Рубан, Олена Вознесенська, Альбіна Перерва, Олександр Боднар та ін.

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