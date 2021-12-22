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«Слід»: чем заинтересует 202 серия детективного сериала

22.12.2021

Сегодня, 22 декабря, в 18:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 202 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства будут расследовать убийство и издевательство над телом. Все детали читайте в материале. 

Слід 202 серия 22.12.2021

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«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов.

Сериал «Слід» ― сюжет 202 серии

  • В парке в центре города найдено окровавленное тело студента экономического института Даниила Суглоба. Убийца застал парня во время вечерней пробежки.
  • Что шокирует и вызывает удивление в поведении убийцы? Зачем он поиздевался над юношей: переломанные конечности, таз, ребра и многочисленные раны на теле?
  • Зачем в горло Даниила воткнули колоду?
  • ОСА начали подозревать, что в городе завелся настоящий маньяк или что это страшная месть. Но за что?
  • Что обнаружила экспертиза на ветке с места преступления? Неужели убийцу вычислили так просто?
  • Но на футболке убитого нашли следы еще одного — третьего человека.
  • Так кто же убийца, и кто этот третий человек?

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В ролях: Татьяна Кравченко, Борис Георгиевский, Антонина Хижняк, Алексей Суровцев, Богдан Рубан, Елена Вознесенская, Альбина Перерва, Александр Боднар и др.

Video: «Слід»: чем заинтересует 202 серия детективного сериала

Сериал Слід 202 серия на сайте СТБ уже 22.12.2021. О чем сюжет двести второй серии сериала Слід – описание. Слід 202 серия 22.12.2021 – обзор.

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