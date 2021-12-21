Сьогодні, 21 грудня, о 18:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 201 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції розслідуватимуть смерть дівчини з подвійним життям. Усі деталі читайте в матеріалі.

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«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

Серіал «Слід» ― сюжет 201 серії

Під час ранкової пробіжки в місцевому парку спортсмен натрапив на тіло неповнолітньої дівчинки.

Зважаючи на все, вона загинула від черепно-мозкової травми, але експерти встановили, що померла вона не там.

Відразу встановити особу вбитої не вдалося – ні мобільного, ні документів у сумці дівчини не було.

На місці увагу співробітників ОСА привернули сліди волочіння і недоїдений батончик.

Що знайдуть експерти на тілі дівчинки і як встановлять її особистість?

Чому вона вела подвійне життя, і чи пов’язано це з убивством?