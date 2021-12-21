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«Слід»: чем заинтересует 201 серия детективного сериала

21.12.2021

Сегодня, 21 декабря, в 18:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 201 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства будут расследовать смерть девушки с двойной жизнью. Все детали читайте в материале. 

Слід 201

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«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов.

Сериал «Слід» ― сюжет 201 серии

  • Во время утренней пробежки в местном парке спортсмен наткнулся на тело несовершеннолетней девочки.
  • Судя по всему, она погибла от черепно-мозговой травмы, но эксперты установили, что умерла она не там.
  • Сразу установить личность убитой не удалось ― ни мобильного, ни документов в сумке девушки не было.
  • На месте находки внимание сотрудников ОСА привлекли следы волочения и недоеденный батончик. 
  • Что найдут эксперты на теле девочки и как установят ее личность?
  • Почему она вела двойную жизнь, и связано ли это с убийством?
  • Кто же убийца? И неужели ее смерть была случайностью?

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В ролях: Татьяна Кравченко, Борис Георгиевский, Антонина Хижняк, Алексей Суровцев, Богдан Рубан, Елена Вознесенская, Альбина Перерва, Александр Боднар и др.

Video: «Слід»: чем заинтересует 201 серия детективного сериала

Сериал Слід 201 серия на сайте СТБ уже 21.12.2021. О чем сюжет двести первой серии сериала Слід – описание. Слід 201 серия 21.12.2021 – обзор.

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