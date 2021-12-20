Сьогодні, 20 грудня, о 18:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 200 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції розслідуватимуть жорстоке вбивство повії. Усі деталі читайте в матеріалі.

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«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

На березі озера знайдено тіло молодої дівчини, яку заморозили ще за життя.

Як детективи з’ясували, хто така жертва?

Навіщо студентку педагогічного університету Іванну Ємець, яка зникла рік тому, заморозили?

Що дало розпитування рідних та знайомих Іванни?

Сусідка жертви Світлана зізналася, що вони обидві надавали в столиці інтимні послуги і в день зникнення Ємець поїхала на зустріч із клієнтом.

Яких послуг чекав клієнт, і чи вдалося з’ясувати, хто це?

Що виявили детективи вдома в Іванни? І що особливого в її тілі, навіщо її тримали живою?