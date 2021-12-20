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«Слід»: чим зацікавить 200 серія детективного серіалу

20.12.2021

Сьогодні, 20 грудня, о 18:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 200 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції розслідуватимуть жорстоке вбивство повії. Усі деталі читайте в матеріалі.

Слід 200 серія

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«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

Серіал «Слід» ― сюжет 200 серії

  • На березі озера знайдено тіло молодої дівчини, яку заморозили ще за життя.
  • Як детективи з’ясували, хто така жертва?
  • Навіщо студентку педагогічного університету Іванну Ємець, яка зникла рік тому, заморозили?
  • Що дало розпитування рідних та знайомих Іванни?
  • Сусідка жертви Світлана зізналася, що вони обидві надавали в столиці інтимні послуги і в день зникнення Ємець поїхала на зустріч із клієнтом.
  • Яких послуг чекав клієнт, і чи вдалося з’ясувати, хто це?
  • Що виявили детективи вдома в Іванни? І що особливого в її тілі, навіщо її тримали живою?
  • Хто вбив Іванну і навіщо заморозив тіло перед тим, як викинути?

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У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Антоніна Хижняк, Олексій Суровцев, Богдан Рубан, Олена Вознесенська, Альбіна Перерва, Олександр Боднар та ін.

Video: «Слід»: чим зацікавить 200 серія детективного серіалу

Серіал Слід 200 серія на сайті СТБ вже 20.12.2021. Про що сюжет двохсотої серії серіалу Слід – опис. Слід 200 серія 20.12.2021 – огляд.

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