Сегодня, 20 декабря, в 18:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 200 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства будут расследовать жестокое убийство проститутки. Все детали читайте в материале.

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«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов.

Сериал «Слід» ― сюжет 200 серии

На берегу озера найдено тело молодой девушки, которую заморозили еще при жизни.

Как детективы выяснили, кто такая жертва?

Зачем студентку педагогического университета Иванну Емец, пропавшую год назад, заморозили?

Что дали расспросы родных и знакомых Иванны?

Соседка жертвы Светлана призналась, что они обе предоставляли в столице интимные услуги и в день исчезновения Емец уехала на встречу с клиентом.

Какого рода услуг ждал клиент, и удалось ли выяснить, кто это?

Что обнаружили детективы дома у Иванны? И что особенного в ее теле, зачем ее держали живой?

Кто убил Иванну и зачем замораживал тело перед тем, как выбросить?

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В ролях: Татьяна Кравченко, Борис Георгиевский, Антонина Хижняк, Алексей Суровцев, Богдан Рубан, Елена Вознесенская, Альбина Перерва, Александр Боднар и др.

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