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«Слід»: чем заинтересует 200 серия детективного сериала

20.12.2021

Сегодня, 20 декабря, в 18:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 200 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства будут расследовать жестокое убийство проститутки. Все детали читайте в материале. 

Слід 200 серия

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«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов.

Сериал «Слід» ― сюжет 200 серии

  • На берегу озера найдено тело молодой девушки, которую заморозили еще при жизни.
  • Как детективы выяснили, кто такая жертва?
  • Зачем студентку педагогического университета Иванну Емец, пропавшую год назад, заморозили?
  • Что дали расспросы родных и знакомых Иванны?
  • Соседка жертвы Светлана призналась, что они обе предоставляли в столице интимные услуги и в день исчезновения Емец уехала на встречу с клиентом.
  • Какого рода услуг ждал клиент, и удалось ли выяснить, кто это?
  • Что обнаружили детективы дома у Иванны? И что особенного в ее теле, зачем ее держали живой?
  • Кто убил Иванну и зачем замораживал тело перед тем, как выбросить?

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В ролях: Татьяна Кравченко, Борис Георгиевский, Антонина Хижняк, Алексей Суровцев, Богдан Рубан, Елена Вознесенская, Альбина Перерва, Александр Боднар и др.

Video: «Слід»: чем заинтересует 200 серия детективного сериала

Сериал Слід 200 серия на сайте СТБ уже 20.12.2021. О чем сюжет двухсотой серии сериала Слід – описание. Слід 200 серия 20.12.2021 – обзор.

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