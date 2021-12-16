Сьогодні, 16 грудня, о 18:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 199 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції розслідуватимуть подвійне викрадення. Усі деталі читайте в матеріалі.

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«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

Серіал «Слід» ― сюжет 199 серії

У ході слідчих заходів викрадено капітана Червону. Разом із нею викрадено родину Бартошаків. Це випадковість чи умисел злочинця?

Батько викраденої Льолі отримує повідомлення з вимогою викупу і переводить зловмисникам 500 тисяч гривень.

Як сплата викупу вплинула на визволення заручників?

Що стало причиною викрадення? Який іще злочин планували вчинити викрадачі?

Чи відпустять злочинці капітана Червону, і на що доведеться піти детективам ОСА для порятунку людей?

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У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Антоніна Хижняк, Олексій Суровцев, Богдан Рубан, Олена Вознесенська, Альбіна Перерва, Олександр Боднар та ін.

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