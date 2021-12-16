Сегодня, 16 декабря, в 18:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 199 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства будут расследовать двойное похищение. Все детали читайте в материале.

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«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов.

Сериал «Слід» ― сюжет 199 серии

В ходе следственных мероприятий похищена капитан Червона. Вместе с ней похищены семья Бартошак. Это случайность или умысел преступника?

Отец похищенной Лели получает уведомление с требованием выкупа и переводит злоумышленникам 500 тысяч гривен.

Как уплата выкупа повлияла на освобождение заложников?

Что стало причиной похищения? Какое еще преступление планировали совершить похитители?

Отпустят ли преступники капитана Червону, и на что придется пойти детективам ОСА для спасения людей?

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В ролях: Татьяна Кравченко, Борис Георгиевский, Антонина Хижняк, Алексей Суровцев, Богдан Рубан, Елена Вознесенская, Альбина Перерва, Александр Боднар и др.

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