Сьогодні, 15 грудня, о 18:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 198 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції розслідуватимуть масове вбивство. Усі деталі читайте в матеріалі.

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«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

Серіал «Слід» ― сюжет 198 серії

Напередодні Нового року від отруєння гинуть одразу чотири співробітники керуючої компанії: два диспетчери, сантехнік та електрик.

Місцеві жителі постійно скаржилися на компанію, бо та або ігнорувала прохання людей, або просто погано виконувала свою роботу.

Невже люди влаштували суд Лінча над неугодними працівниками?

Найбільше погроз співробітники отримували від двох людей ― Вілена Щучкіна та Микити Пилипенка, які дуже постраждали через недбалість керуючої компанії.

Що дала розмова з хейтерами? І що виявили судмедексперти ОСА?

Загибель одного зі співробітників відрізняється від решти. До чого приведе розслідування цієї смерті?

Хто ж скоїв масове вбивство, і чи винні власники квартир?

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У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Антоніна Хижняк, Олексій Суровцев, Богдан Рубан, Олена Вознесенська, Альбіна Перерва, Олександр Боднар та ін.

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