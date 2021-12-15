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«Слід»: чим зацікавить 198 серія детективного серіалу

15.12.2021

Сьогодні, 15 грудня, о 18:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 198 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції розслідуватимуть масове вбивство. Усі деталі читайте в матеріалі.

Слід 198 серія

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«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

Серіал «Слід» ― сюжет 198 серії

  • Напередодні Нового року від отруєння гинуть одразу чотири співробітники керуючої компанії: два диспетчери, сантехнік та електрик.
  • Місцеві жителі постійно скаржилися на компанію, бо та або ігнорувала прохання людей, або просто погано виконувала свою роботу.
  • Невже люди влаштували суд Лінча над неугодними працівниками?
  • Найбільше погроз співробітники отримували від двох людей ― Вілена Щучкіна та Микити Пилипенка, які дуже постраждали через недбалість керуючої компанії.
  • Що дала розмова з хейтерами? І що виявили судмедексперти ОСА?
  • Загибель одного зі співробітників відрізняється від решти. До чого приведе розслідування цієї смерті?
  • Хто ж скоїв масове вбивство, і чи винні власники квартир?

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У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Антоніна Хижняк, Олексій Суровцев, Богдан Рубан, Олена Вознесенська, Альбіна Перерва, Олександр Боднар та ін.

Video: «Слід»: чим зацікавить 198 серія детективного серіалу

Серіал Слід 198 серія на сайті СТБ вже 15.12.2021. Про що сюжет сто дев'яносто восьмої серії серіалу Слід – опис. Слід 198 серія 15.12.2021 – огляд.

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