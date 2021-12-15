Сегодня, 15 декабря, в 18:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 198 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства будут расследовать массовое убийство. Все детали читайте в материале.

Больше по теме: «Слід»: 197 серия смотреть онлайн

«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов.

Сериал «Слід» ― сюжет 198 серии

Накануне Нового года от отравления погибают сразу четыре сотрудника управляющей компании: два диспетчера, сантехник и электрик.

Местные жители постоянно жаловались на компанию, так как те либо игнорировали просьбы людей, либо же просто плохо выполняли свою работу.

Неужели люди устроили суд Линча над неугодными сотрудниками?

Больше всего угроз сотрудники получали от двух людей – Вилена Щучкина и Никиты Пилипенко, которые сильно пострадали из-за халатности управляющей компании.

Что дал разговор с хейтерами? И что обнаружили судмедэксперты ОСА?

Гибель одного из сотрудников отличается от остальных. К чему приведет расследование этой смерти?

Кто же совершил массовое убийство, и виноваты ли владельцы квартир?

Больше по теме: Как снимают детективный сериал «Слід»

В ролях: Татьяна Кравченко, Борис Георгиевский, Антонина Хижняк, Алексей Суровцев, Богдан Рубан, Елена Вознесенская, Альбина Перерва, Александр Боднар и др.

Video: «Слід»: чем заинтересует 198 серия детективного сериала Сериал Слід 198 серия на сайте СТБ уже 15.12.2021. О чем сюжет сто девяносто восьмой серии сериала Слід – описание. Слід 198 серия 15.12.2021 – обзор.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.