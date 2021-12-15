Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Слід»: чем заинтересует 198 серия детективного сериала

15.12.2021

Сегодня, 15 декабря, в 18:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 198 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства будут расследовать массовое убийство. Все детали читайте в материале. 

Слід 198 серія

Больше по теме: «Слід»: 197 серия смотреть онлайн

«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов.

Сериал «Слід» ― сюжет 198 серии

  • Накануне Нового года от отравления погибают сразу четыре сотрудника управляющей компании: два диспетчера, сантехник и электрик.
  • Местные жители постоянно жаловались на компанию, так как те либо игнорировали просьбы людей, либо же просто плохо выполняли свою работу.
  • Неужели люди устроили суд Линча над неугодными сотрудниками?
  • Больше всего угроз сотрудники получали от двух людей – Вилена Щучкина и Никиты Пилипенко, которые сильно пострадали из-за халатности управляющей компании.
  • Что дал разговор с хейтерами? И что обнаружили судмедэксперты ОСА?
  • Гибель одного из сотрудников отличается от остальных. К чему приведет расследование этой смерти?
  • Кто же совершил массовое убийство, и виноваты ли владельцы квартир?

Больше по теме: Как снимают детективный сериал «Слід»

В ролях: Татьяна Кравченко, Борис Георгиевский, Антонина Хижняк, Алексей Суровцев, Богдан Рубан, Елена Вознесенская, Альбина Перерва, Александр Боднар и др.

Video: «Слід»: чем заинтересует 198 серия детективного сериала

Сериал Слід 198 серия на сайте СТБ уже 15.12.2021. О чем сюжет сто девяносто восьмой серии сериала Слід – описание. Слід 198 серия 15.12.2021 – обзор.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить