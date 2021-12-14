Сьогодні, 14 грудня, о 18:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 197 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції розслідуватимуть убивство сина власника будівельної корпорації. Усі деталі читайте в матеріалі.

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«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

Серіал «Слід» ― сюжет 197 серії

Син власника будівельної корпорації Петра Драча Кирило випав з балкона власної квартири. Його смерть схожа на самогубство, але як експерти встановлюють, що Кирила вбили?

У злочині підозрюють захисника природи Салія. На чому він попався?

Також підозрюють і самого Петра Драча. Чим насолив йому син?

Кому було вигідно вбивати хлопця?

І хто справжній убивця?

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У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Антоніна Хижняк, Олексій Суровцев, Богдан Рубан, Олена Вознесенська, Альбіна Перерва, Олександр Боднар та ін.

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