Сьогодні, 14 грудня, о 18:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 197 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції розслідуватимуть убивство сина власника будівельної корпорації. Усі деталі читайте в матеріалі.

«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Антоніна Хижняк, Олексій Суровцев, Богдан Рубан, Олена Вознесенська, Альбіна Перерва, Олександр Боднар та ін.

