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«Слід»: чем заинтересует 197 серия детективного сериала

14.12.2021

Сегодня, 14 декабря, в 18:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 197 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства будут расследовать убийство сына владельца строительной корпорации. Все детали читайте в материале. 

Слід - 197 серия 14.12.2021

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«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов.

Сериал «Слід» ― сюжет 197 серии

  • Сын владельца строительной корпорации Петра Драча Кирилл выпал с балкона собственной квартиры. Его смерть выглядит как самоубийство, но как эксперты устанавливают, что Кирилла убили? 
  • В преступлении подозревают защитника природы Салия. На чем он попался?
  • Также подозревают и самого Петра Драча. Чем насолил ему сын?
  • Кому было выгодно убивать парня?
  • И кто настоящий убийца?

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В ролях: Татьяна Кравченко, Борис Георгиевский, Антонина Хижняк, Алексей Суровцев, Богдан Рубан, Елена Вознесенская, Альбина Перерва, Александр Боднар и др.

Video: «Слід»: чем заинтересует 197 серия детективного сериала

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