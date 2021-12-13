Сьогодні, 13 грудня, о 18:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 196 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції розслідуватимуть убивство сина власника будівельної корпорації. Усі деталі читайте в матеріалі.

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«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

Серіал «Слід» ― сюжет 196 серії

Одразу після шлюбу із значно молодшим чоловіком Жанну Бобровицьку вбивають.

Але чи справді до її смерті причетний новий чоловік?

І які таємниці минулого зможе дізнатись команда ОСА?

Чи виведе їх на новий слід?

Кому було вигідно вбивати Жанну?

І хто справжній убивця?

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У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Антоніна Хижняк, Олексій Суровцев, Богдан Рубан, Олена Вознесенська, Альбіна Перерва, Олександр Боднар та ін.

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