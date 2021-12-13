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«Слід»: чим зацікавить 196 серія детективного серіалу

13.12.2021

Сьогодні, 13 грудня, о 18:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 196 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції розслідуватимуть убивство сина власника будівельної корпорації. Усі деталі читайте в матеріалі.

Слід 196 серія від 13.12.2021

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«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

Серіал «Слід» ― сюжет 196 серії

  • Одразу після шлюбу із значно молодшим чоловіком Жанну Бобровицьку вбивають.
  • Але чи справді до її смерті причетний новий чоловік?
  • І які таємниці минулого зможе дізнатись команда ОСА?
  • Чи виведе їх на новий слід?
  • Кому було вигідно вбивати Жанну?
  • І хто справжній убивця?

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У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Антоніна Хижняк, Олексій Суровцев, Богдан Рубан, Олена Вознесенська, Альбіна Перерва, Олександр Боднар та ін.

Video: «Слід»: чим зацікавить 196 серія детективного серіалу

Серіал Слід 196 серія на сайті СТБ вже 13.12.2021. Про що сюжет сто дев'яносто шостої серії серіалу Слід – опис. Слід 196 серія 13.12.2021 – огляд.

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