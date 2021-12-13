Сегодня, 13 декабря, в 18:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 196 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства будут расследовать убийство сына владельца строительной корпорации. Все детали читайте в материале.

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«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов.

Сериал «Слід» ― сюжет 196 серии

Сразу после брака со значительно младшим мужчиной Жанну Бобровицкую убивают.

Но действительно ли к ее смерти причастен новый муж?

И какие тайны прошлого сможет узнать команда ОСА?

Выведет ли это их на новый след?

Кому было выгодно убивать Жанну?

И кто настоящий убийца?

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В ролях: Татьяна Кравченко, Борис Георгиевский, Антонина Хижняк, Алексей Суровцев, Богдан Рубан, Елена Вознесенская, Альбина Перерва, Александр Боднар и др.

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