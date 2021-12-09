Сьогодні, 9 грудня, о 18:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 195 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції шукатимуть убивцю вчительки. Усі деталі читайте в матеріалі.

Більше на тему: «Слід»: 194 серія дивитися онлайн

«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

Серіал «Слід» ― сюжет 195 серії

У власній квартирі вбито 23-річну Валерію Журко, і перша версія детективів ― пограбування.

Дівчина непогано заробляла репетиторством, але не все так добре, як здалося на перший погляд.

У телефоні жертви детективи знаходять багато повідомлень з образами. Схоже, що дівчину хтось цькував.

Що дало розслідування експертів по цих повідомленнях Валерії? Кого вони опитали?

У квартирі Валерії знаходять жахливі написи та погрози.

Що розповіли сусіди та близькі? Хто ходив до жертви додому?

Хто ж так сильно ненавидів учительку? Невже ця людина її й убила? Чи все не так просто?

Більше на тему: Як знімають детективний серіал «Слід»

У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Антоніна Хижняк, Олексій Суровцев, Богдан Рубан, Олена Вознесенська, Альбіна Перерва, Олександр Боднар та ін.

Video: «Слід»: чим зацікавить 195 серія детективного серіалу Серіал Слід 195 серія на сайті СТБ вже 09.12.2021. Про що сюжет сто дев'яносто пятої серії серіалу Слід – опис. Слід 195 серія 09.12.2021 – огляд.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.