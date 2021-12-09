Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Слід»: чим зацікавить 195 серія детективного серіалу

09.12.2021

Сьогодні, 9 грудня, о 18:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 195 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції шукатимуть убивцю вчительки. Усі деталі читайте в матеріалі.

Більше на тему: «Слід»: 194 серія дивитися онлайн

«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

Серіал «Слід» ― сюжет 195 серії

  • У власній квартирі вбито 23-річну Валерію Журко, і перша версія детективів ― пограбування.
  • Дівчина непогано заробляла репетиторством, але не все так добре, як здалося на перший погляд.
  • У телефоні жертви детективи знаходять багато повідомлень з образами. Схоже, що дівчину хтось цькував.
  • Що дало розслідування експертів по цих повідомленнях Валерії? Кого вони опитали?
  • У квартирі Валерії знаходять жахливі написи та погрози.
  • Що розповіли сусіди та близькі? Хто ходив до жертви додому?
  • Хто ж так сильно ненавидів учительку? Невже ця людина її й убила? Чи все не так просто?

Більше на тему: Як знімають детективний серіал «Слід»

У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Антоніна Хижняк, Олексій Суровцев, Богдан Рубан, Олена Вознесенська, Альбіна Перерва, Олександр Боднар та ін.

Video: «Слід»: чим зацікавить 195 серія детективного серіалу

Серіал Слід 195 серія на сайті СТБ вже 09.12.2021. Про що сюжет сто дев'яносто пятої серії серіалу Слід – опис. Слід 195 серія 09.12.2021 – огляд.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send