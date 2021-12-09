Сегодня, 9 декабря, в 18:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 195 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства будут искать убийцу учительницы. Все детали читайте в материале.

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«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов.

Сериал «Слід» ― сюжет 195 серии

В своей квартире убита 23-летняя Валерия Журко, и первая версия детективов ― ограбление.

Девушка неплохо зарабатывала репетиторством, но не все так хорошо, как показалось на первый взгляд.

В телефоне жертвы детективы находят много сообщений с оскорблениями. Похоже, что девушку кто-то травил.

Что дало расследование экспертов по издевательствам над Валерией? Кого они опросили?

В квартире Валерии находят ужасные надписи и угрозы.

Что рассказали соседи и близкие? Кто ходил к жертве домой?

Кто же так сильно ненавидел учительницу? Неужели этот человек ее и убил? Или все не так просто?

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В ролях: Татьяна Кравченко, Борис Георгиевский, Антонина Хижняк, Алексей Суровцев, Богдан Рубан, Елена Вознесенская, Альбина Перерва, Александр Боднар и др.

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