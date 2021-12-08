Сьогодні, 8 грудня, о 18:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 194 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції викриватимуть радикальне угруповання. Усі деталі читайте в матеріалі.

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«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

Серіал «Слід» ― сюжет 194 серії

Несподівано для всіх Віктор Вікторович повідомляє про своє скоре весілля з жінкою, яку знає лише місяць. Це викликає підозру в колег, і вони починають таємно під неї копати.

Шаблій просить Ольгу Косач дати йому відпустку на два тижні, щоби підготуватися до відповідального заходу.

Виявляється, наречена Шаблія ― Ірина Морозова, яка колись була членкинею скандальної радикальної релігійної секти. Правоохоронці тоді викрили спробу теракту сектантами та ув’язнили їхнього лідера.

Чи знає Шаблій про минуле обраниці? А чи це спритний план із викриття злочинців?

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У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Антоніна Хижняк, Олексій Суровцев, Богдан Рубан, Олена Вознесенська, Альбіна Перерва, Олександр Боднар та ін.

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