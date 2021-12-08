Сегодня, 8 декабря, в 18:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 194 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства будут разоблачать радикальную группировку. Все детали читайте в материале.

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«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов.

Сериал «Слід» ― сюжет 194 серии

Внезапно для всех Виктор Викторович сообщает о своей скорой свадьбе с женщиной, которую знает всего месяц. Это вызывает подозрение у коллег, и они начинают тайно под нее копать.

Шаблий просит Ольгу Косач дать ему отпуск на две недели, чтобы подготовиться к ответственному мероприятию.

Оказывается, невеста Шаблия ― Ирина Морозова, которая когда-то состояла в скандальной радикальной религиозной секте. Правоохранители тогда разоблачили попытку теракта сектантами и посадили их лидера.

Знает ли Шаблий о прошлом избранницы? Или это ловкий план по разоблачению преступников?

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В ролях: Татьяна Кравченко, Борис Георгиевский, Антонина Хижняк, Алексей Суровцев, Богдан Рубан, Елена Вознесенская, Альбина Перерва, Александр Боднар и др.

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