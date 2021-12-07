«Слід»: чим зацікавить 193 серія детективного серіалу
07.12.2021
Сьогодні, 7 грудня, о 18:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 193 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції шукатимуть убивцю повії ― маньяка. Усі деталі читайте в матеріалі.
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«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.
Серіал «Слід» ― сюжет 193 серії
- Поблизу дитячого табору виявляють труп повії Ярослави Зубко. Убивця спочатку вдарив її по голові, а потім задушив.
- Що знайшли на тілі жертви? Чим були шоковані слідчі та експерти?
- Звідки ОСА дізналося, що це не перша жертва невідомого вбивці?
- Що дали розпитування слідчих, і що стало відомо про Ярославу?
- Як знайти того, хто працював максимально акуратно?
- Яким чином слідчим вдається вийти на маніяка?
- І хто виявиться вбивцею?
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У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Антоніна Хижняк, Олексій Суровцев, Богдан Рубан, Олена Вознесенська, Альбіна Перерва, Олександр Боднар та ін.
Video: «Слід»: чим зацікавить 193 серія детективного серіалу
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