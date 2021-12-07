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«Слід»: чим зацікавить 193 серія детективного серіалу

07.12.2021

Сьогодні, 7 грудня, о 18:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 193 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції шукатимуть убивцю повії ― маньяка. Усі деталі читайте в матеріалі.

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«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

Серіал «Слід» ― сюжет 193 серії

  • Поблизу дитячого табору виявляють труп повії Ярослави Зубко. Убивця спочатку вдарив її по голові, а потім задушив.
  • Що знайшли на тілі жертви? Чим були шоковані слідчі та експерти?
  • Звідки ОСА дізналося, що це не перша жертва невідомого вбивці?
  • Що дали розпитування слідчих, і що стало відомо про Ярославу?
  • Як знайти того, хто працював максимально акуратно?
  • Яким чином слідчим вдається вийти на маніяка?
  • І хто виявиться вбивцею?

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У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Антоніна Хижняк, Олексій Суровцев, Богдан Рубан, Олена Вознесенська, Альбіна Перерва, Олександр Боднар та ін.

Video: «Слід»: чим зацікавить 193 серія детективного серіалу

Серіал Слід 193 серія на сайті СТБ вже 07.12.2021. Про що сюжет сто дев'яносто третьої серії серіалу Слід – опис. Слід 193 серія 07.12.2021 – огляд.

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