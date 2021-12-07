Сегодня, 7 декабря, в 18:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 193 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства будут искать убийцу проститутки ― маньяка. Все детали читайте в материале.

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«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов.

Сериал «Слід» ― сюжет 193 серии

Возле детского лагеря обнаруживают труп проститутки Ярославы Зубко. Убийца сначала оглушил девушку, а потом задушил.

Что нашли на теле жертвы? Чем были шокированы следователи и эксперты?

Откуда ОСА узнало, что это не первая жертва неизвестного убийцы?

Что дали расспросы следователей, и что стало известно про Ярославу?

Как найти того, кто действовал максимально аккуратно?

Каким образом следователям удается выйти на маньяка?

И кто окажется убийцей?

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В ролях: Татьяна Кравченко, Борис Георгиевский, Антонина Хижняк, Алексей Суровцев, Богдан Рубан, Елена Вознесенская, Альбина Перерва, Александр Боднар и др.

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