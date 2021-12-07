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«Слід»: чем заинтересует 193 серия детективного сериала

07.12.2021

Сегодня, 7 декабря, в 18:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 193 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства будут искать убийцу проститутки ― маньяка. Все детали читайте в материале. 

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«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов.

Сериал «Слід» ― сюжет 193 серии

  • Возле детского лагеря обнаруживают труп проститутки Ярославы Зубко. Убийца сначала оглушил девушку, а потом задушил.
  • Что нашли на теле жертвы? Чем были шокированы следователи и эксперты?
  • Откуда ОСА узнало, что это не первая жертва неизвестного убийцы?
  • Что дали расспросы следователей, и что стало известно про Ярославу?
  • Как найти того, кто действовал максимально аккуратно?
  • Каким образом следователям удается выйти на маньяка?
  • И кто окажется убийцей?

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В ролях: Татьяна Кравченко, Борис Георгиевский, Антонина Хижняк, Алексей Суровцев, Богдан Рубан, Елена Вознесенская, Альбина Перерва, Александр Боднар и др.

Video: «Слід»: чем заинтересует 193 серия детективного сериала

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