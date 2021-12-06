Сьогодні, 6 грудня, о 18:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 192 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції розслідуватимуть смерть елітної свахи. Усі деталі читайте в матеріалі.

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«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

Серіал «Слід» ― сюжет 192 серії

На елітній холостяцькій вечірці-знайомстві вбито Ангеліну Комашину ― власницю шлюбного агентства «Афродіта».

Про що розповіли свідки детективам? Як знайти невідомих у балаклавах, які вчинили напад?

Що знайшли експерти на тілі Ангеліни? Чому вона померла від удару помідором у голову?

В ОСА розуміють, що овоч точно не був причиною смерті Комашиної, і беруть цю справу до своїх рук.

Що повідомили детективам близькі Ангеліни?

Кому ж знадобилося вбивати елітну сваху? І як пояснити виставу з балаклавами?

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У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Антоніна Хижняк, Олексій Суровцев, Богдан Рубан, Олена Вознесенська, Альбіна Перерва, Олександр Боднар та ін.

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