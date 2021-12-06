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«Слід»: чем заинтересует 192 серия детективного сериала

06.12.2021

Сегодня, 6 декабря, в 18:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 192 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства будут расследовать смерть элитной свахи. Все детали читайте в материале. 

Слід 192 06.12.2021

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«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов.

Сериал «Слід» ― сюжет 192 серии

  • На элитной холостяцкой вечеринке-знакомстве убита Ангелина Комашина ― владелица брачного агентства «Афродита». 
  • О чем рассказали свидетели детективам? Как найти неизвестных в балаклавах, которые совершили нападение?
  • Что нашли эксперты на теле Ангелины? Почему она умерла от удара помидором в голову?
  • В ОСА понимают, что овощ точно не был причиной смерти Комашиной, и берут это дело в свои руки. 
  • Что сообщили детективам близкие Ангелины?
  • Кому же понадобилось убивать элитную сваху? И как объяснить представление с балаклавами?

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В ролях: Татьяна Кравченко, Борис Георгиевский, Антонина Хижняк, Алексей Суровцев, Богдан Рубан, Елена Вознесенская, Альбина Перерва, Александр Боднар и др.

Video: «Слід»: чем заинтересует 192 серия детективного сериала

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