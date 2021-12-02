Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Слід»: чим зацікавить 191 серія детективного серіалу

02.12.2021

Сьогодні, 2 грудня, о 18:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 191 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції розслідуватимуть справу окультистів. Усі деталі читайте в матеріалі.

Більше на тему: «Слід»: 190 серія дивитися онлайн

«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

Серіал «Слід» ― сюжет 191 серії

  • Молоду дівчину знайшли мертвою та абсолютно голою біля недобудови. На перший погляд, смерть була природною ― на тілі немає слідів насильства. І все ж її загибель здається підозрілою.
  • Детективи та експерти знаходять на місці виявлення тіла докази, які виводять їх на слід окультистів.
  • Невже дівчина була пов’язана із сектантами? Чи стала випадковою жертвою?
  • Чи справді тут замішані служителі культу і темні ритуали?
  • Що виявили детективи ОСА під час опитування родичів та можливих свідків убивства?
  • Невже в місті завелися служителі небезпечного культу? Чи хтось хотів імітувати окультні ритуали?

Більше на тему: Як знімають детективний серіал «Слід»

У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Антоніна Хижняк, Олексій Суровцев, Богдан Рубан, Олена Вознесенська, Альбіна Перерва, Олександр Боднар та ін.

Video: «Слід»: чим зацікавить 191 серія детективного серіалу

Серіал Слід 191 серія на сайті СТБ вже 02.12.2021. Про що сюжет сто дев'яносто першої серії серіалу Слід – опис. Слід 191 серія 02.12.2021 – огляд.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send