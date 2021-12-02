«Слід»: чим зацікавить 191 серія детективного серіалу
02.12.2021
Сьогодні, 2 грудня, о 18:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 191 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції розслідуватимуть справу окультистів. Усі деталі читайте в матеріалі.
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«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.
Серіал «Слід» ― сюжет 191 серії
- Молоду дівчину знайшли мертвою та абсолютно голою біля недобудови. На перший погляд, смерть була природною ― на тілі немає слідів насильства. І все ж її загибель здається підозрілою.
- Детективи та експерти знаходять на місці виявлення тіла докази, які виводять їх на слід окультистів.
- Невже дівчина була пов’язана із сектантами? Чи стала випадковою жертвою?
- Чи справді тут замішані служителі культу і темні ритуали?
- Що виявили детективи ОСА під час опитування родичів та можливих свідків убивства?
- Невже в місті завелися служителі небезпечного культу? Чи хтось хотів імітувати окультні ритуали?
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У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Антоніна Хижняк, Олексій Суровцев, Богдан Рубан, Олена Вознесенська, Альбіна Перерва, Олександр Боднар та ін.
Video: «Слід»: чим зацікавить 191 серія детективного серіалу
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