Сьогодні, 2 грудня, о 18:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 191 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції розслідуватимуть справу окультистів. Усі деталі читайте в матеріалі.

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«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

Серіал «Слід» ― сюжет 191 серії

Молоду дівчину знайшли мертвою та абсолютно голою біля недобудови. На перший погляд, смерть була природною ― на тілі немає слідів насильства. І все ж її загибель здається підозрілою.

Детективи та експерти знаходять на місці виявлення тіла докази, які виводять їх на слід окультистів.

Невже дівчина була пов’язана із сектантами? Чи стала випадковою жертвою?

Чи справді тут замішані служителі культу і темні ритуали?

Що виявили детективи ОСА під час опитування родичів та можливих свідків убивства?

Невже в місті завелися служителі небезпечного культу? Чи хтось хотів імітувати окультні ритуали?

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У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Антоніна Хижняк, Олексій Суровцев, Богдан Рубан, Олена Вознесенська, Альбіна Перерва, Олександр Боднар та ін.

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