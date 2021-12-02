Сегодня, 2 декабря, в 18:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 191 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства будут расследовать дело оккультистов. Все детали читайте в материале.

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«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов.

Сериал «Слід» ― сюжет 191 серии

Молодую девушку обнаружили мертвой и абсолютно голой возле недостройки. На первый взгляд, смерть была естественной ― на теле нет следов насилия. И все же ее гибель кажется подозрительной.

Детективы и эксперты находят на месте обнаружения тела доказательства, которые выводят их на след оккультистов.

Неужели девушка была связана с сектантами? Или стала случайной жертвой?

Действительно ли тут замешаны служители культа и темные ритуалы?

Что обнаружили детективы ОСА в ходе опроса родственников и возможных свидетелей убийства?

Неужели в городе завелись служители опасного культа? Или кто-то хотел имитировать оккультные ритуалы?

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В ролях: Татьяна Кравченко, Борис Георгиевский, Антонина Хижняк, Алексей Суровцев, Богдан Рубан, Елена Вознесенская, Альбина Перерва, Александр Боднар и др.

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