Сьогодні, 1 грудня, о 18:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 190 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції розслідуватимуть смерть аспіранта. Усі деталі читайте в матеріалі.

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«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

Серіал «Слід» ― сюжет 190 серії

У лісі знайдено труп колишнього аспіранта історико-соціологічного інституту Марата Коптєва. Що незвичайне у смерті хлопця? Що виявили експерти?

Виявляється, загиблий мав сім’ю, але вдома сталася сварка. Що розповіли ОСА його дружина та сусіди?

Чого боявся Марат, і який конфлікт був у подружжя?

Дружина кілька разів писала заяви на Марата про домашнє насильство. Та чи були звинувачення правдивими? Що сказали родичі й сусіди?

То чи справді жінка позбулася чоловіка, який їй заважав? Чи все не так просто?

Хто насправді вбив Марата? Дивіться у новій серії «Слід».

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У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Антоніна Хижняк, Олексій Суровцев, Богдан Рубан, Олена Вознесенська, Альбіна Перерва, Олександр Боднар та ін.

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