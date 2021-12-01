Сегодня, 1 декабря, в 18:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 190 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства будут расследовать смерть аспиранта. Все детали читайте в материале.

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«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов.

Сериал «Слід» ― сюжет 190 серии

В лесу найден труп бывшего аспиранта историко-социологического института Марата Коптева. Что необычного в смерти парня? Что нашли эксперты?

Оказывается, у погибшего была семья, но дома произошла ссора. Что рассказали ОСА его жена и соседи?

Чего боялся Марат, и какой конфликт был между супругами?

Жена несколько раз писала заявления на Марата о домашнем насилии. Но были ли правдивы обвинения? Что сказали родственники и соседи?

Так действительно ли женщина избавилась от мешавшего супруга? Или все не так просто?

Кто на самом деле убил Марата? Смотрите в новой серии «Слід».

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В ролях: Татьяна Кравченко, Борис Георгиевский, Антонина Хижняк, Алексей Суровцев, Богдан Рубан, Елена Вознесенская, Альбина Перерва, Александр Боднар и др.

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