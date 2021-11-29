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«Слід»: чим зацікавить 188 серія детективного серіалу

29.11.2021

Сьогодні, 29 листопада, о 18:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 188 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції розслідуватимуть кіднепінг. Усі деталі читайте в матеріалі.

Слід 188

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«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

Серіал «Слід» ― сюжет 188 серії

  • У котеджному селищі в матері-домогосподарки викрадено сина менеджера великої IT-компанії Івана Суханова Марка.
  • Що бачила сусідка, і чим вона поділилася з детективами ОСА?
  • Яка правда про хлопчика розкрилася під час допиту його батьків? Хто головний підозрюваний у викраденні дитини?
  • Чи підтверджують слова батьків сусіди? Як Суханови ставилися до сина насправді?
  • Невже до злочину причетна сама мати хлопчика Юлія?
  • Чи пов’язані скандали в сім’ї Суханових із викраденням Марка?
  • Що знайшли детективи ОСА, і хто ж викрав дитину?

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У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Антоніна Хижняк, Олексій Суровцев, Богдан Рубан, Олена Вознесенська, Альбіна Перерва, Олександр Боднар та ін.

Video: «Слід»: чим зацікавить 188 серія детективного серіалу

Серіал Слід 188 серія на сайті СТБ вже 29.11.2021. Про що сюжет сто вісімдесят восьмої серії серіалу Слід – опис. Слід 188 серія 29.11.2021 – огляд.

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