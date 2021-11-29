Сьогодні, 29 листопада, о 18:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 188 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції розслідуватимуть кіднепінг. Усі деталі читайте в матеріалі.

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«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

Серіал «Слід» ― сюжет 188 серії

У котеджному селищі в матері-домогосподарки викрадено сина менеджера великої IT-компанії Івана Суханова Марка.

Що бачила сусідка, і чим вона поділилася з детективами ОСА?

Яка правда про хлопчика розкрилася під час допиту його батьків? Хто головний підозрюваний у викраденні дитини?

Чи підтверджують слова батьків сусіди? Як Суханови ставилися до сина насправді?

Невже до злочину причетна сама мати хлопчика Юлія?

Чи пов’язані скандали в сім’ї Суханових із викраденням Марка?

Що знайшли детективи ОСА, і хто ж викрав дитину?

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У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Антоніна Хижняк, Олексій Суровцев, Богдан Рубан, Олена Вознесенська, Альбіна Перерва, Олександр Боднар та ін.

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