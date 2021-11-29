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«Слід»: чем заинтересует 188 серия детективного сериала

29.11.2021

Сегодня, 29 ноября, в 18:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 188 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства будут расследовать похищение ребенка. Все детали читайте в материале. 

Слід 188

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«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов.

Сериал «Слід» ― сюжет 188 серии

  • В коттеджном поселке у матери-домохозяйки похищен сын менеджера крупной IT-компании Ивана Суханова  Марк.
  • Что видела соседка, и чем она поделилась с детективами ОСА?
  • Какая правда о ребенке раскрылась во время допроса его родителей? Кто главный подозреваемый в его похищении?
  • Подтверждают ли слова родителей соседи? Как Сухановы относились к ребенку на самом деле?
  • Неужели в преступлении замешана сама мать мальчика Юлия?
  • Связаны ли скандалы в семье Сухановых с похищением Марка?
  • Что нашли детективы ОСА, и кто же украл ребенка?

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В ролях: Татьяна Кравченко, Борис Георгиевский, Антонина Хижняк, Алексей Суровцев, Богдан Рубан, Елена Вознесенская, Альбина Перерва, Александр Боднар и др.

Video: «Слід»: чем заинтересует 188 серия детективного сериала

Сериал Слід 188 серия на сайте СТБ уже 29.11.2021. О чем сюжет сто восемьдесят восьмой серии сериала Слід – описание. Слід 188 серия 29.11.2021 – обзор.

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