Сегодня, 29 ноября, в 18:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 188 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства будут расследовать похищение ребенка. Все детали читайте в материале.

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«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов.

Сериал «Слід» ― сюжет 188 серии

В коттеджном поселке у матери-домохозяйки похищен сын менеджера крупной IT-компании Ивана Суханова Марк.

Что видела соседка, и чем она поделилась с детективами ОСА?

Какая правда о ребенке раскрылась во время допроса его родителей? Кто главный подозреваемый в его похищении?

Подтверждают ли слова родителей соседи? Как Сухановы относились к ребенку на самом деле?

Неужели в преступлении замешана сама мать мальчика Юлия?

Связаны ли скандалы в семье Сухановых с похищением Марка?

Что нашли детективы ОСА, и кто же украл ребенка?

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В ролях: Татьяна Кравченко, Борис Георгиевский, Антонина Хижняк, Алексей Суровцев, Богдан Рубан, Елена Вознесенская, Альбина Перерва, Александр Боднар и др.

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