З понеділка по четвер на телеканалі СТБ виходить серіал «Слід» виробництва компанії SPACE Production. Робота спеціалізованого агентства, яке займається розслідуванням особливо складних злочинів, викликає величезний інтерес глядачів. Адже завжди хочеться зазирнути в процес роботи слідчих груп. А ще більше — в офіс, який обладнаний усім: починаючи з тиру, закінчуючи моргом. У кожній новій серії глядач спостерігає за неймовірними трюками, реквізитами та операціями ОСА. Однак що ж стоїть за телевізійною картинкою? Ділимося найцікавішими фактами знімального процесу.

Екшн, трюки і робота під прикриттям, — усе це є в кожній серії серіалу «Слід». Та чи може обійтися справжній детектив без реальних травм? Навряд чи. Професіоналізм акторів зашкалює, тому кожен береться до виконання тих чи інших трюків самостійно. І хоча команда серіалу часом пропонує замінити їх каскадерами, актори твердо запевняють: робитимуть усе самостійно.

Так, під час знімального процесу актриса Антоніна Хижняк, яка виконує роль Катерини Червоної, зламала ногу. Однак це сталося випадково і під час цілком безпечної сцени.

Ліс, Червона, стежить за підозрюваним, відходить за дерево і ногою потрапляє в невелику ямку. Невдалий крок призвів до перелому. Тоня героїчно допрацювала зміну. А ввечері акторку відвезли до лікарні, де наклали їй гіпс. Безумовно, серії треба було закінчувати, тож із якихось сцен Червону видалили, замінивши іншими персонажами. А частину сцен, де Червона була необхідна, знімали так, щоб актриса сиділа чи стояла, на щось спираючись.

Серіал «Слід» неможливо уявити без епізодичних героїв. Кожна серія — про нових персонажів, які стають або жертвами злочинів, або тими, хто їх скоїв. На епізодичні ролі команда запрошує абсолютно різних людей: акторів-початківців або ж тих, хто колись мріяв зніматися в кіно, але пішов іншим шляхом.

Одного разу актор-епізодник їхав на знімання до Києва потягом з Харкова, але проспав свою зупинку. Прокинувся у Вінниці. Чекати на його приїзд можливості не було, тому його роль виконав режисер.

Основні дії серіалу «Слід» відбуваються в офісі ОСА. Будівництво павільйону тривало зо два місяці. І це не дивно, адже тут є все, що бачить глядач на екрані. Крім кабінетів і допитної, в офісі ОСА є: лабораторія, морг, гараж для огляду авто чи якихось масштабних слідчих експериментів, тир.

Спеціалізовані локації

Усе, як і в реальному житті. Злочинець ховає докази і замітає сліди. Тому, щоб передати кожен новий випадок і показати його максимально реалістично, знімати доводиться ув найнезвичайніших місцях. А от епізоди, де команда ОСА виявляє труп, завжди вимагають творчого підходу. Тут у хід ідуть спеціалізовані локації: згорілий будинок; підвал маніяка, де роками утримували заручників; ліфт, на даху якого було тіло… Знімали навіть у реальному СІЗО. Там під час знімань з піротехнікою мало не сталося займання. Але до таких складних зйомок команда завжди готова, адже працюють професіонали.

Думаєте, у детективах серед незвичайних реквізитів ― пістолет і збільшувальне скло? А ось і ні. Серіал СТБ «Слід» виробництва компанії SPACE Production використовує найнеймовірніші методи, щоб змусити глядача повірити в кожну серію. Так, в одному з епізодів з незвичайного реквізиту був «труп», залитий бетоном у човні, а човен утоплений в озері. Відрізані пальці, відірвані вибухом голови, обпалені чи заморожені тіла, — це вдається зробити з силіконової бутафорії.

Знімальний процес не знає пір року. Тому часом погодні умови вносять свої корективи. І під них доводиться або підлаштовуватись, або зовсім скасовувати знімання.

На «Сліді» було кілька змін у страшну ожеледицю. Оперативники ледве пересувалися, щоб не впасти. Машину в кадрі заносило на лісовій дорозі. Безперечно, такого за сценарієм не було, але кадр вийшов вдалим, тому режисер вирішив, що це також увійде до серії. А ось від погоні на роликах довелося відмовитись.

Досить часто в серіалі «Слід» кров з’являється або в момент скоєння злочинцем убивства, або в лабораторії ОСА. Це все штучна нетоксична речовина, що не має запаху та абсолютно безпечна для здоров’я.

До речі, в одній серії були заручники, яких тримали як донорів і викачували кров. Відповідно були лікарняні каталки, стійки з крапельницями, пакети з кінокров’ю та спецгрим. А гримери знають: мало крові не буває!

Досить часто в серіях з’являються оперативні групи. Хто ці люди? Звідки беруться поліціянти, рятувальники та інші? Якщо в серії є спецназ, сапери чи водолази, то це не випадкові люди! У Києві є групи кінолюдей із колишніх співробітників органів. Вони знають, як правильно діяти, чим і як перевіряти, знешкоджувати вибухівку. Кінологи з собаками ― це ті кінологи і ті собаки, які заробляють саме різними зйомками, як і актори-спецпризначенці, про яких згадано вище. Також іноді задіюють транспорт, який надає МНС.

