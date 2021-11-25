Сьогодні, 25 листопада, о 18:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 187 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції працюватимуть над спецзавданням міністерства. Усі деталі читайте в матеріалі.

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«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

Серіал «Слід» ― сюжет 187 серії

Співробітники ОСА отримують спеціальне завдання від міністра: встановити справжню причину смерті ексзаступниці директора цементного заводу 72-річної Ганни Таращук.

Чим така важлива колишня співробітниця заводу, і чому держава кинула найкращі сили на розслідування її смерті?

Невже хтось убив жінку, інсценувавши природну смерть? Що виявляють експерти ОСА під час роботи з доказами?

Яким чином насправді вбили Ганну Таращук?

Скільки людей в оточенні Ганни здатні на таке? Це було замовне вбивство, чи мотиви набагато простіші?

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У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Антоніна Хижняк, Олексій Суровцев, Богдан Рубан, Олена Вознесенська, Альбіна Перерва, Олександр Боднар та ін.

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