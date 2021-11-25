Сегодня, 25 ноября, в 18:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 187 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства будут работать над спецзаданием министерства. Все детали читайте в материале.

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«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов.

Сериал «Слід» ― сюжет 187 серии

Сотрудники ОСА получают специальное задание от министра: установить истинную причину смерти экс-заместительницы директора цементного завода 72-летней Анны Таращук.

Чем так важна бывшая сотрудница завода, и почему государство бросило лучшие силы на расследование ее смерти?

Неужели кто-то убил женщину, инсценировав естественную смерть? Что обнаруживают эксперты ОСА во время работы с уликами?

Каким способом на самом деле убили Анну Таращук?

Сколько людей в окружении Анны способны на такое? Было ли это заказное убийство, или мотивы намного проще?

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В ролях: Татьяна Кравченко, Борис Георгиевский, Антонина Хижняк, Алексей Суровцев, Богдан Рубан, Елена Вознесенская, Альбина Перерва, Александр Боднар и др.

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