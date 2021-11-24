Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Слід»: чим зацікавить 186 серія детективного серіалу

24.11.2021

Сьогодні, 24 листопада, о 18:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 186 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції розслідуватимуть убивство студентки. Усі деталі читайте в матеріалі.

Більше на тему: «Слід»: 185 серія дивитися онлайн

«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

Серіал «Слід» ― сюжет 186 серії

  • Тіло студентки-архітекторки Вікторії Кияшко знайшли в парку, в якому компанія «Теріус» планує будівництво найвищої споруди у світі.
  • Яким визначили час смерті Вікторії, і чому сім’я не заявила про її зникнення?
  • Чим шокувала детектива мати дівчини, коли він прийшов повідомити про її смерть? 
  • На що пішов злочинець, щоб приховати вбивство?
  • Кому ще надходили повідомлення з телефону Вікторії?
  • Хто ж спілкується від її імені з рідними та друзями?
  • Що виявили експерти ОСА?
  • І чи пов’язана смерть дівчини з масштабним будівництвом компанії «Теріус»?

Більше на тему: Як знімають детективний серіал «Слід»

У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Антоніна Хижняк, Олексій Суровцев, Богдан Рубан, Олена Вознесенська, Альбіна Перерва, Олександр Боднар та ін.

Video: «Слід»: чим зацікавить 186 серія детективного серіалу

Серіал Слід 186 серія на сайті СТБ вже 24.11.2021. Про що сюжет сто вісімдесят шостий серії серіалу Слід – опис. Слід 186 серія 24.11.2021 – огляд.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send