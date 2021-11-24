Сьогодні, 24 листопада, о 18:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 186 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції розслідуватимуть убивство студентки. Усі деталі читайте в матеріалі.

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«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

Серіал «Слід» ― сюжет 186 серії

Тіло студентки-архітекторки Вікторії Кияшко знайшли в парку, в якому компанія «Теріус» планує будівництво найвищої споруди у світі.

Яким визначили час смерті Вікторії, і чому сім’я не заявила про її зникнення?

Чим шокувала детектива мати дівчини, коли він прийшов повідомити про її смерть?

На що пішов злочинець, щоб приховати вбивство?

Кому ще надходили повідомлення з телефону Вікторії?

Хто ж спілкується від її імені з рідними та друзями?

Що виявили експерти ОСА?

І чи пов’язана смерть дівчини з масштабним будівництвом компанії «Теріус»?

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У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Антоніна Хижняк, Олексій Суровцев, Богдан Рубан, Олена Вознесенська, Альбіна Перерва, Олександр Боднар та ін.

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