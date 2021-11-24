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«Слід»: чем заинтересует 186 серия детективного сериала

24.11.2021

Сегодня, 24 ноября, в 18:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 186 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства будут расследовать убийство студентки. Все детали читайте в материале. 

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«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов.

Сериал «Слід» ― сюжет 186 серии

  • Тело студентки-архитектора Виктории Кияшко нашли в парке, в котором компания «Териус» планирует строительство самого высокого здания в мире.
  • Каким определили время смерти Виктории, и почему семья не заявила о ее пропаже?
  • Чем шокировала детектива мать девушки, когда он пришел сообщить о ее смерти? 
  • На что пошел преступник, чтобы скрыть убийство?
  • Кому еще приходили сообщения с телефона Виктории?
  • Кто же общается от ее имени с родными и друзьями?
  • Что обнаружили эксперты ОСА?
  • И связана ли смерть девушки с масштабным строительством компании «Териус»?

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В ролях: Татьяна Кравченко, Борис Георгиевский, Антонина Хижняк, Алексей Суровцев, Богдан Рубан, Елена Вознесенская, Альбина Перерва, Александр Боднар и др.

Video: «Слід»: чем заинтересует 186 серия детективного сериала

Сериал Слід 186 серия на сайте СТБ уже 24.11.2021. О чем сюжет сто восемьдесят шестой серии сериала Слід – описание. Слід 186 серия 24.11.2021 – обзор.

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