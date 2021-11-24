Сегодня, 24 ноября, в 18:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 186 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства будут расследовать убийство студентки. Все детали читайте в материале.

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«Слід» ― многосерийный детективный проект. В каждой серии команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) расследует тяжкие и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов.

Сериал «Слід» ― сюжет 186 серии

Тело студентки-архитектора Виктории Кияшко нашли в парке, в котором компания «Териус» планирует строительство самого высокого здания в мире.

Каким определили время смерти Виктории, и почему семья не заявила о ее пропаже?

Чем шокировала детектива мать девушки, когда он пришел сообщить о ее смерти?

На что пошел преступник, чтобы скрыть убийство?

Кому еще приходили сообщения с телефона Виктории?

Кто же общается от ее имени с родными и друзьями?

Что обнаружили эксперты ОСА?

И связана ли смерть девушки с масштабным строительством компании «Териус»?

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В ролях: Татьяна Кравченко, Борис Георгиевский, Антонина Хижняк, Алексей Суровцев, Богдан Рубан, Елена Вознесенская, Альбина Перерва, Александр Боднар и др.

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