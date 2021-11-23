Сьогодні, 23 листопада, о 18:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 185 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції розслідуватимуть заплутане вбивство. Усі деталі читайте в матеріалі.

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«Слід» ― багатосерійний детективний проєкт. У кожній серії команда професіоналів Особливої ​​Слідчої Агенції (ОСА) розслідує тяжкі та заплутані злочини за допомогою новітніх технологій і сучасних гаджетів.

Серіал «Слід» ― сюжет 185 серії

В орендованій квартирі знайдено тіло 16-річної Аліси. Чому юна дівчина винаймала квартиру погодинно?

Жертва одягнена в надто відверту білизну, як для підлітка. А в її речах детективи знаходять велику суму грошей і купу БДСМ-іграшок.

Що розповіла детективам мати Аліси?

Можливо, один із клієнтів дівчини вбив її, щоб та не розповіла про його сексуальний потяг до підлітків?

Чи, може, з убивством пов’язаний хтось із родини?

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У ролях: Тетяна Кравченко, Борис Георгієвський, Антоніна Хижняк, Олексій Суровцев, Богдан Рубан, Олена Вознесенська, Альбіна Перерва, Олександр Боднар та ін.

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